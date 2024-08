Vídeo mostra noivo da vice-governadora pedindo desculpas após agredir ex

Um vídeo a que o ac24horas teve acesso mostra uma discussão entre o noivo da vice-governadora Mailza Assis, o assessor parlamentar, Madson Cameli, e a ex-mulher, Melissa Sampaio. Ele aparece pedindo desculpas à vítima depois de agredi-la.

Confira a descrição do áudio do vídeo:

Melissa: Por que, Madson? Eu não fiz nada pra ti agora e tu já me agrediu, na primeira oportunidade, Madson, tu vai me matar.

Madson: É porque tu me falta a paciência, Melissa, tu me falta a paciência, cara

Melissa: Mas tu não pode me bater, Madson. Tu quase me enforcou, Madson, sem necessidade.

Madson: Pra tu entender

Melissa: Mas é batendo que faz a pessoa entender? Tu não precisa me bater.

Madson: Tu quer que eu faça o quê? Nós já conversamos há um tempão.

Melissa: E por isso tu precisa me bater?

Madson: Ah, Melissa, te bati, desculpa, desculpa, desculpa, quer mais o quê?

Melissa: Toda vez é isso.

A discussão aconteceu no quarto do casal onde ele diz que eles já conversaram muito.

Na Delegacia de Polícia Melissa disse que foi agredida várias vezes por Madson, com socos, arranhões e mata-leão. Ele é lutador de jiu-jítsu e segundo ela, tem uma arma de fogo.

No inquérito, o momento da agressão foi relatado. “Que na data de 28/01/2023 conforme vídeo anexo, o autor agrediu com com golpes de artes marciais, pois o mesmo é lutador de jiu-jitsu e aplicava golpes de mata leão na vítima, e que a agredia com empurrão, puxão de cabelo e socos, a vítima relata que as agressões físicas foram na frente do filho do casal, porque a vítima teria rasgado uma caixa de papelão; que a vítima relata que o quarto da sua mãe fica nos fundos da casa, mas que escondia as agressões do autor por vergonha;que sempre que o autor the agredia, o mesmo ficava tentando se reconciliar mandando flores e falando que ria mudar; que a vítima relata que autor era o marido perfeito na frente das outras pessoa e na comunidade da igreja, mas em casa se transformava; que a vítima relata que o autor sempre justificava as agressões dizendo que a culpa era dela e que por vezes dizia que ela precisava de tratamento psiquiátrico; que a vítima relata que o autor nunca pagou conta de água, conta de luz e que o mesmo tinha cartão de crédito adicional e que era a vitima que pagava e que ainda possui cartão de crédito para pagar de dívidas que o autor deixou; que a vítima relata que o autor sempre gostou de vida boa e que o mesmo quando viajava só queria ir nos restaurantes mais caros; que a vítima relata que o autor sempre gostou de ter vida de bacana; que fez inúmeros empréstimos e que paga em torno de 4 mil reais por mês, e que esses empréstimos era sempre para pagar conta de cartão de créditos e viagens”.

Melissa relata que antes do relacionamento não tomava nenhum medicamento controlado, mas começou a tomar em janeiro de 2024, quando desenvolveu transtornos psicológicos tais como: ansiedade, taquicardia, insônia, hipertensão e depressão. Ela afirma que tudo que sofreu têm afetado no seu trabalho, diminuindo o seu desempenho laboral, pois por vezes precisa interromper o atendimento e ir ao banheiro com crises de choro e ansiedade.

O inquérito policial foi aberto em abril deste ano e Madson foi indiciado no último dia 29 de julho pelo crime de lesão corporal e violência psicológica. O Inquérito Policial foi encaminhado ao Poder Judiciário com cópia ao Ministério Público Estadual pelo delegado Renan Santana da Silveira.

Madson negou todas as acusações e disse que Melissa age por vingança devido à separação. Segundo ele, o objetivo é atingir a noiva dele, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis.

