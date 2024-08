Tarauacá tem aumento de 200% no índice de focos de calor

O município de Tarauacá, conhecido como a terra do abacaxi gigante e das mulheres bonitas, está enfrentando um cenário preocupante com o aumento significativo no número de focos de calor registrados este ano. Segundo dados recentes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), houve um crescimento de 200% nos focos de calor em julho de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O aumento alarmante foi revelado durante uma visita técnica realizada nesta sexta-feira (30) por integrantes do Gabinete de Crise do Governo do Acre. A elevação dos focos de calor é um indicativo da intensificação das queimadas na região, prática que agrava a poluição do ar e impacta diretamente a saúde da população local.

Conforme dados da plataforma de monitoramento da qualidade do ar, IQAir, o índice do ar em Tarauacá tem se mantido em níveis insalubres nos últimos dias.

Entre terça-feira, 27, e quinta-feira, 29, a qualidade do ar foi classificada como “insalubre”, com o IQA variando entre 153 e 163, representando riscos significativos para a saúde, especialmente para grupos vulneráveis. As temperaturas na região permaneceram elevadas, com máximas de até 39°C e mínimas de 19°C a 21°C.

Nesta sexta (30), a qualidade do ar foi classificada como “não saudável para grupos sensíveis”, com um IQA de 104, o que indica uma leve melhora, mas ainda representa riscos consideráveis para a saúde, em um contexto de temperaturas elevadas, que oscilam entre 39°C e 21°C.