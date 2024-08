Michelle Bolsonaro virá a Rio Branco apoiar chapa Bocalom/Alysson

A ex-primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro e presidente do PL Mulher Nacional, e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), virão a Rio Branco na próxima semana para apoiar a candidatura a reeleição do prefeito da capital, Tião Bocalom (PL), e a candidatura a vice-prefeito de Alysson Bestene (PP).

De acordo com informações obtidas pelo ac24horas, Michelle Bolsonaro dará início à sua agenda de campanha pelo Brasil em Rio Branco na próxima segunda-feira, 2, e tem como primeiro destino a capital acreana. Sua chegada está prevista para o final da manhã de segunda-feira. Às 11h, ela almoçará na residência da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, e, na sequência, participará de uma reunião com representantes do Partido Liberal (PL) Mulher, com a presença também da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.

Durante a tarde, Michele gravará material para o horário eleitoral ao lado de Bocalom e dos candidatos majoritários do PL. O dia será encerrado com um grande comício às 16h na Praça em frente ao Palácio Rio Branco, onde estarão presentes todos os candidatos majoritários, incluindo o prefeito Tião Bocalom, os senadores Allan Rick e Márcio Bittar e o governador Gladson Cameli.