Show de Lairton e seus teclados anima Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul

O show romântico de Lairton e seus teclados atraiu milhares de pessoas para o Festival da Farinha na noite desta sexta-feira, 30, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá , em Cruzeiro do Sul. O público cantou com o artista, músicas como Morango do Nordeste.

Pessoas de várias idades e muitos casais prestigiaram o artista, em mais um show gratuito do Festival. Amélia Duarte e Diogo Cruz comemoraram um ano de namoro ouvindo Lairton. “ Está sendo especial este show para nós dois pelo ano de namoro “, citou ela.

Já na noite deste sábado, 31, fechando o Festival da Farinha, sobe no palco o cantor Diguinho Sensação.