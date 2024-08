Marcus Alexandre terá inaugurações de Casas 15 e reuniões neste sábado (31)

O candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) terá uma agenda movimentada neste sábado, 31 de agosto, com reuniões e cinco inaugurações de Casas 15 em Rio Branco.

Pela manhã, das 8h às 12h, Marcus Alexandre participará da inauguração de cinco Casas 15 na Cidade do Povo. Já no período da tarde, às 13h30, o candidato se reunirá com Ovídio e apoiadores do candidato a vereador Richard Brilhante, na Chácara a Grande Família. Às 15h, ocorrerá uma reunião com a candidata a vereadora Drª Thais e moradores dos ramais Novo Horizonte e Santa Maria, na Vila Acre.

Às 16h, haverá um encontro com apoiadores do candidato a vereador Eber Machado e Marinete, no Jequitibá. Às 17h, Marcus Alexandre se reunirá com amigos e familiares do pastor Tarcío, da Baixada, na Rua 15, Sobral. Para encerrar o dia, às 19h, ele participará de uma reunião com Duda, Telma Chaves e moradores do bairro Tucumã.