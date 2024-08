Sesacre notifica empresa após denúncia de marmitas com tapuru

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre, informou por meio de nota nesta quarta-feira, 7, que, ao tomar conhecimento sobre a entrega de marmitas em condições inadequadas, iniciou procedimentos para apurar os fatos.

ENTENDA O CASO: Servidores do Samu recebem marmitas com tapuru no Acre

A empresa terceirizada responsável pelo fornecimento das refeições será notificada oficialmente e a situação será investigada.

“Reiteramos nosso compromisso com a saúde e o bem-estar dos servidores e garantimos que, caso sejam confirmadas irregularidades, todas as medidas cabíveis serão tomadas, incluindo a aplicação de sanções à empresa responsável”, afirmou o Secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal.