Semáforos inteligentes à bateria ajudaram trânsito no apagão em Rio Branco

Um dos efeitos do apagão de quase quatro horas enfrentado pelos acreanos nessa quinta-feira, 22, foi o trânsito, que ficou ainda mais complicado em diversas vias da capital acreana. Em alguns cruzamentos da cidade, foi necessária a presença de um agente de trânsito para evitar colisões e engarrafamentos ainda maiores.

No entanto, apesar de Rio Branco completamente às escuras, algumas das principais avenidas e ruas da cidade, o caos que se esperava no trânsito foi amenizado, já que vários semáforos chamaram a atenção por continuarem funcionando, apesar da falta de energia.

Os equipamentos funcionam com bateria, que faz com que, mesmo durante apagões, continuem em operação. Ao todo, são 8 instalados em Rio Branco, sendo que dois também são chamados de “semáforos inteligentes”, já que operam com uma câmera que “analisa” o fluxo de veículos, determinando seu funcionamento conforme o fluxo.

Conforme a Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans), os semáforos alimentados pelas baterias têm autonomia de até 8 horas sem energia elétrica.

“O semáforo inteligente, além de funcionar sem energia, faz o controle e o equilíbrio do trânsito, como se tivesse ali um guarda fazendo a liberação para onde está mais movimentado e conflituoso, dando mais fluidez ao trânsito”, diz Clendes Vilas Boas, superintende da RBTrans.