“Ninguém ganha eleição com arrogância e truculência,” diz Marcus Alexandre

O candidato da coligação “Bora Rio Branco”, Marcus Alexandre (MDB), participou na noite desta quinta-feira, 23, do lançamento da candidatura à reeleição do vereador Célio Gadelha, realizado no Buffet Matheus, no bairro Xavier Maia, na capital. O evento reuniu mais de 500 pessoas.

Durante seu discurso, Marcus Alexandre elogiou Célio Gadelha e expressou sua satisfação em participar do evento ao lado dos amigos e apoiadores do vereador emedebista. “Estar ao lado dos seus amigos e das suas amigas, Célio Gadelha, para mim é motivo de honra. O Célio é aquela pessoa que quanto mais a gente conhece, mais a gente gosta dele. Cabra simples, humilde, pé no chão, já está no seu segundo mandato como vereador e não mudou em nada. Continua sendo aquela pessoa que a gente conhece. Vimos aqui os depoimentos. O Célio já ajudava as pessoas antes de ser vereador, porque isso está no coração dele. Ele é um cara que ajuda todo mundo. E a política, a vida pública, precisa de gente assim, disposta a ouvir e ajudar as pessoas. Ninguém assume um mandato de vereador, de prefeito, para se beneficiar, mas sim para fazer o que você faz no seu mandato: ser um instrumento de ajuda, de parceria, um instrumento de trabalho social. Eu vi que você se emocionou aqui porque sei que esse coração é bondoso, é de gente da gente”, afirmou.

Alexandre recordou que conheceu Célio Gadelha quando ambos eram de partidos diferentes, mas que trabalharam juntos em parceria. “Olha, quando eu conheci o Célio Gadelha, ele estava em um partido, eu em outro, e mesmo assim nos conhecemos, fizemos parceria, trabalhamos juntos e deu muito certo. Para mim, hoje é um dos dias mais felizes dessa campanha, porque é o momento de dizer para Rio Branco que você merece ser reeleito vereador, porque você trabalhou muito, plantou o bem e vai colher o bem”, acrescentou.

O candidato à prefeitura da capital também destacou que Gadelha perdeu todos os cargos na atual gestão ao decidir apoiar sua candidatura à prefeitura. “O Célio sofreu, vou dizer aqui para vocês. Quando chegou esse período de campanha, a atual administração demitiu o pessoal que ele tinha lá trabalhando. Gente que estava trabalhando todo dia, ajudando as pessoas. Mas quero dizer pra você, Célio, diante desse time maravilhoso que você tem, que eu vou ser grato a você e a esse time que está aqui. Então, se a gente ganhar essas eleições, as pessoas vão voltar para trabalhar, para nos ajudar. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, e eu acredito nisso, porque ninguém ganha uma eleição com arrogância, com truculência. Ninguém ganha eleição tratando mal as pessoas, como fez o atual prefeito que mandou bater nos garis e tratou mal as merendeiras”, declarou.

O candidato e vereador Célio Gadelha expressou sua alegria pelo reconhecimento do trabalho realizado durante seu mandato. “O sentimento é de alegria, é um sentimento de que as pessoas reconhecem o trabalho que a gente faz. A população, eu chamei, e a população compareceu em massa. Acho que havia cerca de 500 pessoas aqui. Então, só temos a agradecer a Deus por esse reconhecimento. A ideia é continuar trabalhando, junto com o Marcus Alexandre, para que possamos fazer muito mais pela nossa cidade, por um Rio Branco melhor para todos”, ressaltou Gadelha.