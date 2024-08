Seis detentos fogem e um morre no presídio Francisco d’Oliveira Conde

Cerca de seis presos fugiram do Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco, na madrugada desta quinta-feira, 8. Os detentos, que cumpriam pena em regime fechado, escaparam do pavilhão A. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Policiais Penais, Eden Azevedo, ao ac24horas.

Além das fugas, foi registrada a morte de um detento no pavilhão B, embora as autoridades ainda não tenham divulgado a identidade da vítima ou dos fugitivos.

A assessoria do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) confirmou as fugas e o óbito, porém, informou que está verificando os detalhes do ocorrido e ainda não forneceu informações adicionais.