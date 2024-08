Com 71% dos votos, médicos elegem Dilza Ribeiro para o CFM no Acre

O Conselho Federal de Medicina do Acre (CFM) divulgou o resultado das eleições para conselheiros federais. No Acre, foram eleitos Dra. Dilza Ambrós Ribeiro (titular) e Dr. Alessandre Gomes (suplente) com uma expressiva maioria.

A Chapa 2 recebeu 663 votos, correspondendo a 71,14% dos votos válidos, enquanto a Chapa 1, representada pela Dra. Jene Greyce (titular) e Socorro Elizabeth (suplente), obteve 269 votos, representando 28,86% dos votos válidos.

Dra. Dilza Ribeiro atualmente ocupa o cargo de diretora da Secretaria Geral do CFM e é a primeira representante do Acre a assumir uma diretoria no Conselho.

Ao todo, 976 médicos participaram da votação no Acre, o que representa 76,25% dos 1280 médicos aptos a votar nas eleições deste ano. A eleição foi 100% e o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) disponibilizou equipes de apoio em sua sede, em Rio Branco, na representação em Cruzeiro do Sul e no Hospital de Brasileia para auxiliar os médicos.

“A votação expressiva no estado do Acre demonstra o comprometimento e a união da classe médica em prol de um conselho mais forte e representativo. Agradecemos a todos pela participação nesse pleito”, disse a presidente do CRM-AC, Dra. Leuda Dávalos.

Em nota, a chapa vencedora destacou a importância da confiança e apoio dos médicos durante os dois meses de campanha.

“O carinho e a receptividade que recebemos, tanto na capital quanto no interior, foram inspiradores. Reiteramos nosso compromisso de defender o ato médico, assegurar a autonomia médica, combater a violência contra os médicos, valorizar os médicos recém-formados e incentivar a educação médica continuada. Nosso trabalho está apenas começando, e com a união de todos e ética, acima de tudo, faremos a diferença”, declararam em nota.