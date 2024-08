São Paulo x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Premiere transmite. Você pode acessar/assistir no ge.globo e no globoplay.

O São Paulo, com 35 pontos, tenta voltar ao grupo dos quatro primeiros colocados do Brasileirão. Na última rodada, o time venceu o Flamengo, em casa. É provável que o técnico Luis Zubeldía poupe alguns titulares para preservá-los para o jogo de quinta, contra o Nacional-URU, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores.

Isolado na lanterna, o Atlético-GO tem apenas 12 pontos, mas ainda não quer jogar a toalha no Brasileirão. A diretoria sabe que a situação na luta contra o rebaixamento é cada vez mais difícil, porém, espera que o Dragão some o máximo de pontos possíveis até o fim da Série A. As duas vitórias do time goiano no campeonato foram fora de casa.

Transmissão: Premiere.

Escalações prováveis

São Paulo – Técnico: Luis Zubeldía

A escalação da equipe do São Paulo é um mistério para este domingo. Zubeldía escalou seu time titular contra o Goiás, quinta, pela Copa do Brasil, e é provável que deixe alguns de seus principais atletas no banco contra o Atlético-GO. Liziero, que retornou recentemente ao clube, pode ganhar chance entre os titulares para que Luiz Gustavo descanse.

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Ferraresi, Alan Franco e Patryck; Liziero e Bobadilla; Erick, Luciano e Ferreira; André Silva.

Quem está fora: Pablo Maia (lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda), Alisson (cirurgia para correção de fratura no tornozelo direito).

Pendurados: Alan Franco, Arboleda, Bobadilla, Galoppo e Rodrigo Nestor.

Atlético-GO – Técnico: Umberto Louzer

O treinador rubro-negro tem desfalques e mexe no time. Na lateral-direita, Maguinho, que estava suspenso na Copa do Brasil e não enfrentou o Vasco na última terça-feira, retorna. Roni, machucado, deixa o time. O volante Gonzalo Freitas também está fora e será substituído por Rhaldney; No ataque, Derek ganha uma oportunidade. O goleiro Ronaldo está recuperado de lesão, mas fica no banco.

Provável escalação: Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Shaylon, Derek e Luiz Fernando.

Quem está fora: Janderson está suspenso. Roni, Gonzalo Freitas, Alix Vinicius e Bruno Tubarão estão machucados. Lucas Kal e Max foram liberados e deixaram o clube.

Pendurados: Ronaldo, Adriano Martins, Guilherme Romão, Luiz Felipe, Bruno Tubarão, Maguinho, Roni e Shaylon.

Arbitragem

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE)

Árbitro Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Quarto Árbitro: Antonio Dib Moraes De Sousa (PI)

Árbitro de Vídeo: Diego Pombo Lopez (BA)