Internacional x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter e Athletico medem forças no Beira-Rio – Arte: Jogada10

Internacional e Athletico-PR entram em campo neste domingo, às 19h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasieiro. Enquanto o Colorado luta para sair de perto da zona do rebaixamento, o Furacão quer se aproximar cada vez mais do pelotão de cima da competição nacional.

Afinal, o Inter está na 16ª colocação, com 21 pontos, um a mais que o Fluminense, que abre a zona da degola. Contudo, os gaúchos têm cinco jogos a menos que a maioria dos times por conta das enchentes que assolaram Porto Alegre em maio. Já a equipe paranaense tem 28, na oitava colocação.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.

Como chega o Internacional

O Inter teve a semana inteira livre só para treinar, visto que já estava eliminado na Copa do Brasil. No entanto, o técnico Roger Machado vive com problemas para resolver. O atacante Borré é desfalque por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. Mas para piorar, ele está lesionado e deve ficar fora por até um mês. Bustos foi negociado com o River Plate e deixou o time sem lateral-direito. Alan Patrick segue fora e Renê também não está à disposição do treinador.

Como chega o Athletico

O Furacão chega com moral após eliminar o Bragantino na Copa do Brasil, com duas vitórias e placar agregado de 5 a 2. Mas o técnico Martín Varini não poderá contar com o volante Gabriel, que está emprestado justamente pelo time gaúcho. O comandante pode preservar alguns jogadores de olho no duelo do meio de semana pela Sul-Americana.

INTERNACIONAL X ATHLETICO-PR

Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada

Data e horário: 11/8/2024, às 19 horas (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Igor Gomes (Bruno Gomes), Vitão, Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Wesley e Valencia. Técnico: Roger Machado.

ATHLETICO-PR: Léo Link, Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Christian e Zapelli; Cuello, Mastriani e Canobbio. Técnico: Martín Varini.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Fernanda Nadrea Gomes Antunes (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)