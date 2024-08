Saerb conclui manutenção, mas abastecimento só será normalizado no fim de semana

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB) informou nesta sexta-feira, 9, que a manutenção programada para a substituição de peças em uma das bombas que envia água captada para as adutoras na Estação de Tratamento de Água (ETA II) foi concluída na noite dessa quinta-feira, 8 de agosto.

Antônio Lima Rodrigues, diretor técnico do Saerb, explicou que a parada foi necessária para a substituição do grupo gerador de uma bomba de mil litros. “A manutenção consistiu na troca do rotor da bomba, que já estava desgastado devido ao tempo de funcionamento, além do eixo, anéis de desgaste, mancais e o realinhamento completo do equipamento, para evitar qualquer dano na operação”, afirmou.

O diretor destacou que, logo após a conclusão do serviço, o abastecimento começou a ser restabelecido nos bairros afetados pela paralisação. No entanto, a normalização completa em todos os bairros deve ocorrer até o fim de semana. “Ontem, a partir das 20h30, já colocamos o sistema em funcionamento, e alguns bairros começaram a receber água. Esperamos que até o fim de semana todos os locais prejudicados pela interrupção sejam totalmente atendidos,” explicou.