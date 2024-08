Falsa médica é presa atuando em clínica de estética em Rio Branco

Uma mulher boliviana foi presa em flagrante nesta sexta-feira, 9, que atuando como médica sem o devido registro. O flagrante ocorreu em uma clínica de estética localizada no Canal da Maternidade, em Rio Branco.

A prisão ocorreu após denúncia anônima e foi realizada pela Polícia Civil e teve acompanhamento do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC).

A mulher estava realizando procedimentos de aplicação de implantes estéticos, conhecidos como “implante da beleza”. A diligência no local revelou uma fila de pessoas aguardando o procedimento, além de uma pessoa que havia acabado de receber o implante.

Durante a abordagem, a boliviana confessou que não possuía registro no CRM e informou que sua formação médica foi obtida na Bolívia. A mulher foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla) e deve ser investigada por exercer a medicina de forma ilegal.

Dr. Mário Rosas, representante do CRM-AC, destacou a importância da atuação vigilante do Conselho para combater o exercício ilegal da medicina.

“Estamos atentos em relação a situações de exercício ilegal da medicina. O CRM-AC já realizou diversas denúncias às autoridades competentes e continuará a trabalhar para proteger a integridade e a segurança da prática médica no Acre. Proteger a atuação médica legal é sobretudo garantir ao cidadão o seu direito à saúde qualificada. Procedimentos invasivos podem ter consequências danosas a saúde, portanto é imprescindível que esse tipo de procedimento seja aplicado com a técnica médica qualificada”, afirmou o coordenador.

