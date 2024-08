“Rio Branco Merece Mais”: Marcus Alexandre apresenta marca de campanha nas redes sociais

O candidato à prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), divulgou nas primeiras horas desta sexta-feira, 16, o slogan de sua campanha majoritária, intitulado “Rio Branco Merece Mais”.

O slogan já está publicado em todas as redes sociais do emedebista. Segundo Alexandre, a ideia do “Rio Branco Merece Mais” é conectar-se com a realidade atual da cidade. “Nós não negamos os avanços de todas as gestões anteriores, incluindo a nossa, quando fui prefeito de Rio Branco de 2013 a 2018”, descreveu ao ac24horas.

Marcus destacou que o slogan “Rio Branco Merece Mais” representa um compromisso com mais respeito à população. “Mais gentileza, mais trabalho, mais presença da Prefeitura nos bairros, mais resultados”, pontuou o candidato.