Tião Bocalom reúne líderes comunitários e candidatos a vereador para apresentar plano

O candidato à reeleição Tião Bocalom (PL-AC) se reuniu com lideranças de bairros na sede do comitê de campanha, na Avenida Ceará. Na ocasião, Bocalom fez um balanço dos avanços nos últimos três anos, agradeceu aos líderes pela colaboração nas demandas comunitárias e apresentou as propostas para o próximo mandado. Dentre os desafios, destacou o Programa “Buraco Zero”, que tem como proposta resolver a problemática do tráfego nas ruas de Rio Branco.

O presidente do bairro Boa União Alain Kardec, disse que Bocalom já deixou um legado no bairro. Agora, a expectativa para os próximos quatro anos é de avançar ainda mais em melhorias.

“O Bocalom está fazendo ruas que alagavam e nenhum gestor olhava para elas. Não se pode esquecer que lá moram pessoas também, então, com o gesto dele trabalhando para as pessoas humildes restruturando e fazendo a parte de tapa-buraco e pavimentando essas ruas que eram esquecidas há mais de 20 anos, creio que o Boa União reconhece que esse trabalho deve continuar e que a comunidade vai ganhar ainda mais com o Bocalom”, ressaltou o líder comunitário.

Em seguida, o prefeito reuniu com a executiva e candidatos a vereadores do PSDB na sede municipal do partido, na Rua Rio Grande do Sul. A reunião de alinhamento foi vista com entusiasmo pelos candidatos, visando o início da campanha. O PSDB apresentou 22 candidatos para a disputa do pleito eleitoral. O presidente do ninho tucano, Tadeu Coêlho, disse que toda a militância está motivada para campanha.

“O Bocalom é isso, é honestidade é capacidade de bem gerenciar a prefeitura, e o estado quem sabe, um dia. Então, muito positivo, tenho certeza que essa reunião motivou muito os nossos candidatos vamos para ruas”, finalizou o presidente.

O candidato à reeleição encerrou a agenda com os secretários municipais e apoiadores de seu projeto de reeleição para alinhamento político para os próximos 45 dias de campanha.

“Três reuniões importantes que motivaram tanto os presidentes de bairros, quanto os candidatos a vereadores do PSDB. Fiquei muito feliz de ver a quantidade de presidentes de bairros que estavam com a gente lá. Só da Baixada, dos 22, tinha 18 lá com a gente, e representantes de todas as outras regionais. E agora, por último, fechamos com chave de ouro na reunião com os secretários da prefeitura. Tenho certeza que será uma campanha legal, uma campanha para cima e uma campanha de proposições, mas também de divulgação das nossas realizações. 1 bilhão e 155 milhões de obras o Bocalom conseguiu desenvolver para se encerrar em 2025”, celebra Bocalom.