Rio Branco lança programa contra violência doméstica com homenagem

A prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 12, a criação do programa Rhuan Maycon nas rede municipal de ensino que tem por objetivo a divulgação e o desenvolvimento de ações de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente.

O programa determina a realização de palestras, contação de histórias, produções artísticas, cartilhas e outras formas de abordagem e atividades educativas que demonstrem com exatidão esclarecedora, casos e abordagens sobre violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente.

O programa leva o nome de Rhuan Maycon da Silva Castro, assassinado no final de maio do ano 2019, em Brasília, por duas acreanas, uma sendo a própria mãe da criança, Rosana Auri da Silva Candido e sua companheira, Kacyla Priscyla Santiago Damasceno Pessoa. A criança foi morta de forma cruel com 12 facadas, sendo degolada em seguida. As duas seguem presas no Distrito Federal.