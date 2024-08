Festival da Macaxeira passa a integrar calendário de eventos em Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco decidiu que o Festival da Macaxeira será realizado todos os anos na capital acreana. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 12, e coloca o evento no calendário anual oficial.

Conforme a publicação, o Festival da Macaxeira será realizado anualmente toda primeira semana do mês de julho e levará em consideração fatores artísticos-culturais, podendo incluir a seleção prévia de apresentações para competição, divulgação e promoção comercial, shows de artistas locais e nacionais, apresentação de quadrilhas juninas, escolha da Rainha do Festival, premiação da maior macaxeira apresentada no evento e sorteios, dentre outras atividades.

Este ano, de 26 a 29 de junho, foi realizada a primeira edição do Festival de Macaxeira na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco.