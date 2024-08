Rio Acre segue baixando e fica a 11cm da menor cota histórica

Dificilmente o ano de 2024 não vai ficar na história com o recorde negativo do Rio Acre na capital acreana. Nesta quinta-feira, 22, a cota baixou mais três centímetros nas últimas 24 horas e o nível do manancial é de 1,36m.

O nível de hoje faz com que o rio esteja a apenas 11 centímetros da menor cota histórica, de 1,25m, registrada em outubro de 2022.

Se for considerado que ainda há mais de um mês do que é considerado o auge do verão amazônica e sem previsão de chuvas consideráveis para o período, a menor cota da história deve ser alcançada no mês de setembro.

Tanto o governo, quanto a prefeitura de Rio Branco já declararam Situação de Emergência para enfrentar as consequências do verão extremo, como a dificuldade no abastecimento de água, principalmente para comunidades rurais, como também o transporte da produção ribeirinha por conta da falta de navegabilidade do rio.