Homem é atropelado na estrada de Manoel Urbano e é transferido para Pronto Socorro de Rio Branco

Na noite desta quarta-feira (21), um grave acidente foi registrado na estrada de Manoel Urbano, envolvendo o pedestre Osmir Carneiro da Silva, de 52 anos. Ele foi atropelado por um carro não identificado na altura do quilômetro 01.

Populares que transitavam pela estrada encontraram Osmir caído no acostamento e acionaram uma viatura do suporte básico de Sena Madureira. A vítima foi imediatamente levada ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, onde recebeu os primeiros atendimentos.

E, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

De acordo com as primeiras informações, Osmir Carneiro tem o hábito de caminhar diariamente pela estrada em direção a Manoel Urbano. Na ocasião, ele foi surpreendido por um veículo que vinha em sentido contrário e que, após o atropelamento, fugiu sem prestar socorro. A Polícia Militar de Sena Madureira esteve no local do acidente e está empenhada na tentativa de localizar o condutor responsável.

Osmir foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com traumatismo cranioencefálico (TCE) leve, além de múltiplas escoriações pelo corpo e cortes na cabeça, no nariz e na perna. Apesar da gravidade da situação, seu estado de saúde é considerado estável.