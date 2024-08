Rio Acre fica a 17 centímetros do menor nível da história na Capital

O Rio Acre continua dando sinais de que deve bater recordes históricos neste verão amazônico. Conforme medição da Defesa Civil, o nível na capital acreana nesta segunda-feira, 5, é de apenas 1,42 centímetros.

A marca representa uma diferença de apenas 17 centímetros para a menor cota já registrada, quando em outubro de 2022, o nível do manancial chegou a 1,25m.

A grande preocupação e a quase certeza de que o nível mais baixo deve ser alcançado é que, se for feito o comparativo com o ano do recorde negativo, ainda faltam 58 dias. Como não há previsão de chuvas significativas para o período, a possibilidade do manancial alcançar este ano o menor nível da história ainda em agosto é real.