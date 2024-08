Ladrão armado invade mercantil para furtar e é morto a tiros por policial no Segundo Distrito de Rio Branco

Um criminoso identificado pela Polícia como Raimundo Nonato de Araújo Ramos, de 28 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 5, após tentar furtar o Mercantil Mais Você, situado na avenida Francisco Pinheiro, no loteamento Santo Afonso, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares, um policial estava passando em frente ao mercantil quando visualizou um indivíduo invadindo o estabelecimento pelos fundos. Rapidamente, ele chamou o proprietário e, quando os dois entraram no mercantil, encontraram o criminoso armado. O Policial reagiu e efetuou cinco tiros na região do peito do ladrão, que caiu ao lado do açougue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica e outra de suporte avançado foram enviadas. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo criminoso, que já estava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para a realização dos trabalhos do perito em criminalística. Após a perícia, o corpo de Raimundo Nonato foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.