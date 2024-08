Richarlison é alvo de interesse do Al Ahli, mas torcida e clube o rejeitam; entenda

O atacante Richarlison está perto de trocar o Tottenham pelo Al Ahli, da Arábia Saudita. Segundo o Mundo Deportivo, o clube inglês deve receber cerca de R$ 430 milhões pela transferência.

A questão é que a possível chegada do brasileiro pode irritar tanto torcedores como o próprio clube árabe, que não querem receber o atleta.

Ainda de acordo com a publicação do jornal espanhol, Michael Emenalo, presidente da comissão de recrutamento da liga árabe, é quem insiste na contratação do brasileiro. O nigeriano Victor Osihmen, do Napoli, era o nome preferido da torcida e do Al Ahli.

Na Arábia Saudita, diversos times são controlados pelo governo local. Ou seja, os investimentos que enchem os clubes de estrelas da bola são feitos por uma comissão específica que comanda esses clubes.

Richarlison chegou ao Tottenham dois anos atrás, vindo do Everton. Na última temporada, o “Pombo” conviveu com lesões e marcou apenas 11 gols em 28 jogos.