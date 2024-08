Bárbara Domingos avança à final inédita no individual geral da ginástica rítmica

Nesta quinta-feira (8), Bárbara Domingos fez história e se tornou a primeira brasileira a se classificar para a final do individual geral na ginástica rítmica. Na Arena La Chapelle, a atleta conquistou notas altas nas apresentações dos quatro aparelhos e assegurou vaga na disputa por medalha.

Na classificação geral, Bárbara ficou na oitava colocação entre as 24 competidoras. A brasileira conquistou 33.100 na bola, 34.750 no arco, 31.700 com fitas e 30.200 na apresentação com maças. A nota somada dos quatro aparelhos foi de 129.750.

Esta é a estreia da atleta de 24 anos na Olimpíada. No Pan-Americano de Santiago, no ano passado, Bárbara conquistou três ouros (individual geral, bola e fita) e duas pratas (arco e maças).

Em busca de medalha inédita para o Brasil, Bárbara vai à decisão do individual geral nesta sexta-feira (9), às 9h30 (de Brasília).

Onde assistir à final do individual geral na ginástica rítmica

• TV: Globo e SporTV

Globo e SporTV • Streaming: CazéTV e Olympics.com

Ficha técnica da final do individual geral na ginástica rítmica

• Data: 9/8/2024

9/8/2024 • Horário: 9h30 (horário de Brasília)

9h30 (horário de Brasília) • Local: Arena La Chapelle, Paris (FRA)

Arena La Chapelle, Paris (FRA) • Fase: Final