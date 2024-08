Receita Federal deve abrir consulta ao 4º lote de restituição nesta sexta-feira (23)

A Receita Federal deve abrir, às 10h da próxima sexta-feira, 23 de agosto, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2024, uma semana antes da data de pagamento, definida para o último dia útil do mês, 30 de agosto.

O valor total de crédito deve ser informado em breve e deve seguir a tradicional lista de prioridade – idosos com mais de 80 anos; idosos entre 60 e 79 anos; contribuintes com deficiência física ou moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte da renda seja o magistério; aqueles que não tem prioridade legal, mas utilizaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX e contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS).

Como consultar a restituição?

Para consultar a restituição, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal e verificar se sua declaração já foi processada. Lá também é possível saber em qual lote a restituição será paga. Basta informar o CPF, exercício da declaração, data de nascimento e código verificador no “Consulta à Restituição”.

Também é possível obter informações no portal de serviços da Receita, que substitui o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Basta procurar por “Meu Imposto de Renda” e depois por “Restituição do IRPF”.

Caso o contribuinte não resgate o valor da restituição dentro de um ano, ele deverá solicitar pelo Portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Calendário da restituição

Veja abaixo o calendário de restituições em 2024:

1º lote: 31 de maio de 2024

31 de maio de 2024 2º lote: 28 de junho de 2024

28 de junho de 2024 3º lote: 31 de julho de 2024

31 de julho de 2024 4º lote: 30 de agosto de 2024

30 de agosto de 2024 5º lote: 30 de setembro de 2024