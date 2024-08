Quase metade dos casos de demência poderiam ser prevenidos, diz estudo

Quase metade dos casos de demência no mundo poderiam ser prevenidos ou retardados ao evitar fatores de risco desde a infância até o fim da vida, conforme mostra um novo estudo apresentado pela The Lancet nesta quarta-feira (31) na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer (AAIC 2024).

Segundo a pesquisa, abordar 14 fatores de risco modificáveis — ou seja, que poderiam ser evitados com mudanças no estilo de vida ou tratamentos específicos — na infância e ao longo da vida poderia reduzir os casos de demência no mundo, contrariando as tendências de aumento da condição globalmente.

Com base nas últimas evidências disponíveis, o relatório mostra que 7% dos casos de demência estão associados ao colesterol ruim na meia-idade (40 anos), enquanto 2% dos casos estão relacionados à perda de visão não tratada na vida adulta.

Esses dois fatores foram somados aos outros 12 já identificados pela Comissão Lancet em 2020: níveis mais baixos de educação, deficiência auditiva, pressão alta, tabagismo, obesidade, depressão, sedentarismo, diabetes, consumo excessivo de álcool, lesão cerebral traumática, poluição do ar e isolamento social. Esses fatores foram associados a 40% de todos os casos de demência.

Segundo o novo estudo, a deficiência auditiva e o colesterol alto são os fatores de risco associados à maior proporção de pessoas que desenvolvem demência no mundo, juntamente com o menor nível educacional no início da vida e o isolamento social na vida adulta.

O relatório foi desenvolvido por 27 especialistas mundiais em demência e pede aos governos planos para lidar com os riscos ao longo da vida para a demência, argumentando que quanto mais cedo abordar e reduzir os fatores de risco, melhores serão os resultados no futuro.

Para isso, o documento descreve um conjunto de mudanças de políticas e estilo de vida para prevenir e gerenciar a demência.

“Nosso novo relatório revela que há muito mais que pode e deve ser feito para reduzir o risco de demência. Nunca é muito cedo ou muito tarde para agir, com oportunidades de causar impacto em qualquer fase da vida”, diz a autora principal do estudo, Gill Livingston, professora da University College London, no Reino Unido, em comunicado à imprensa.

“Agora temos evidências mais fortes de que uma exposição mais longa ao risco tem um efeito maior e que os riscos agem mais fortemente em pessoas vulneráveis. É por isso que é vital que redobremos os esforços preventivos em relação àqueles que mais precisam deles, incluindo aqueles em países de baixa e média renda e grupos socioeconômicos desfavorecidos. Os governos devem reduzir as desigualdades de risco tornando estilos de vida saudáveis ​​o mais alcançáveis ​​possível para todos”, completa.

Ações para reduzir os riscos de demência em todo o mundo

Para reduzir o risco de demência ao longo da vida, o relatório descreve 13 recomendações a serem adotadas por governos e indivíduos. São elas:

Fornecer a todas as crianças educação de boa qualidade e ser cognitivamente ativo na meia-idade;

Disponibilizar aparelhos auditivos para todos aqueles com perda auditiva e reduzir a exposição a ruídos nocivos;

Detectar e tratar o colesterol LDL (considerado ruim) alto na meia-idade, por volta dos 40 anos;

Tornar a triagem e o tratamento para deficiência visual acessíveis a todos;

Tratar a depressão de forma eficaz;

Usar capacetes e proteção para a cabeça em esportes de contato e em bicicletas;

Priorizar ambientes comunitários de apoio e moradias para aumentar o contato social;

Reduzir a exposição à poluição do ar por meio de políticas rigorosas de ar limpo;

Ampliar medidas para reduzir o tabagismo, como controle de preços, aumento da idade mínima de compra e proibições de fumar;

Reduzir o teor de açúcar e sal em alimentos vendidos em lojas e restaurantes.

“Estilos de vida saudáveis ​​que envolvem exercícios regulares, não fumar, atividade cognitiva na meia-idade (incluindo educação formal externa) e evitar o excesso de álcool podem não apenas reduzir o risco de demência, mas também retardar o início da demência”, afirma Livingston.

“Portanto, se as pessoas desenvolverem demência, provavelmente viverão menos anos com ela. Isso tem enormes implicações na qualidade de vida dos indivíduos, bem como benefícios de economia de custos para as sociedades”, completa.

Avanços em pesquisa e necessidade de mais suporte

O relatório também discute os avanços em relação ao diagnóstico preciso, como os exames de sangue que usam biomarcadores sanguíneos, e ao tratamento, como os anticorpos anti-amiloides β.

Outro ponto discutido pelo documento é a necessidade de mais suporte para pessoas que vivem com demência e para suas famílias. Os autores enfatizam que, em muitos países, intervenções eficazes conhecidas por beneficiar pessoas com demência ainda não estão disponíveis ou são uma prioridade, incluindo intervenções de atividade que proporcionam prazer e reduzem os sintomas neuropsiquiátricos.

Os autores observam que, embora quase todas as evidências para demência ainda venham de países de alta renda, agora há mais evidências e intervenções de países de baixa e média renda, mas as intervenções geralmente precisam ser modificadas para melhor apoiar diferentes culturas, crenças e ambientes.