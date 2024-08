Acre enfrenta falta de remédios para tratamento de câncer e lúpus

Dois medicamentos usados no tratamento de lúpus e câncer estão em falta no Centro de Referência de Medicamentos Especiais da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). A informação havia sido antecipada pela reumatologista Talita Ribeiro, no programa Médico 24 Horas, exibido na última segunda-feira (29) no ac24horas.

Ribeiro disse que o Acre tem tido dificuldade para lidar com o volume de pacientes lúpicos e que faltam até remédios. “A gente tem um pouco de dificuldade, acesso a algumas medicações, como, por exemplo, a Ciclofosfamida, que é uma quimioterápica que a gente usa muito na nefrite lúpica e a gente não tá tendo já tem um tempo pelo SUS”, disse a reumatologista.

Na publicação da matéria, no Instagram do ac24horas, no entanto, populares escreveram que falta também a Cloroquina, que é usado no combate ao lúpus. “Faz 5 meses que não tem na farmácia do SUS, vergonhoso”, escreveu Francisca Santos.

A assessoria da Secretaria de Saúde do Acre confirmou a falta da Ciclosfosfamida e Cloroquina, mas já foi firmada dispensa de licitação para a reposição de ambos medicamentos.