Quanto as jogadoras da seleção feminina poderão ganhar de premiação por medalha?

Após a vitória sobre a Espanha, a seleção brasileira de futebol feminino garantiu uma vaga na final dos Jogos Olímpicos de Paris e pelo menos a medalha de prata – um feito que premiará as jogadoras do time com, no mínimo, R$ 650 mil.

A final será disputada contra a seleção dos Estados Unidos, neste sábado, 10 de agosto, ao meio-dia, no horário de Brasília. Você pode conferir onde assistir aqui.

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, nas modalidades esportivas coletivas, as premiações variam da seguinte forma:

• Medalha de ouro: R$ 1,05 milhão;

• Medalha de prata: R$ 630 mil;

• Medalha de bronze: R$ 420 mil.

Os valores serão divididos igualmente entre todas as jogadoras medalhistas, ou seja, entre as 18 jogadoras convocadas.

Isso significa que, se o Brasil vencer o confronto, cada jogadora receberá pouco mais de R$ 58,3 mil. Caso as brasileiras fiquem com a prata, cada uma receberá cerca de R$ 36,1 mil.

Receita vai tributar prêmio?

A resposta é sim. A Receita Federal considera as premiações em dinheiro dos atletas olímpicos como rendimentos tributáveis. Esses valores serão taxados em 27,5%, de acordo com a tabela progressiva do Imposto de Renda (IR) para 2024. A tributação será feita diretamente na fonte, ou seja, no momento em que o Comitê Olímpico Brasileiro efetuar o pagamento do prêmio às atletas. Essas informações foram fornecidas por André Moreira, professor de direito tributário da Universidade de São Paulo e sócio do escritório Sacha Calmon – Misabel Derzi Advogados.

Isso significa que, caso as brasileiras conquistem a medalha de ouro, cada uma pagará pouco mais de R$ 16 mil em impostos (com um prêmio líquido individual de R$ 42,3 mil). No caso da medalha de prata, elas serão tributadas em mais de R$ 9,9 mil (com um prêmio líquido individual de R$ 26,2 mil).

Na última segunda-feira (5), líderes parlamentares apresentaram um pedido de urgência para a votação de um projeto de lei do deputado Luis Lima (PL-RJ) que propõe a isenção do Imposto de Renda sobre os prêmios em dinheiro recebidos por atletas medalhistas olímpicos. O pedido, assinado por 495 parlamentares, pode ser votado na semana que vem.