Programa Jovens Embaixadores abre as inscrições para edição de 2025

Estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Embaixadores 2025, uma oportunidade de intercâmbio de duas semanas nos Estados Unidos para estudantes do ensino médio da rede pública brasileira. O edital e as inscrições podem ser acessados no endereço www.jovensembaixadores.org.br.

O programa busca jovens que se destaquem por sua atitude proativa, com excelência acadêmica, conhecimento de inglês e personalidade de liderança. Desta vez, em consonância com a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que em 2025 será sediada pelo Brasil, a edição tem como foco a seleção de 30 jovens engajados em ações de impacto social voltadas para o combate às mudanças climáticas.

Para se candidatar, o estudante deve ter entre 15 e 18 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado, estar matriculado no ensino médio da rede pública, ter fluência em inglês, pertencer à camada socioeconômica menos favorecida, nunca ter viajado aos Estados Unidos, ter excelente desempenho escolar, perfil de liderança, boa relação na escola e comunidade e estar engajado em iniciativas de impacto social há pelo menos três meses.

As inscrições estarão abertas até o dia 3 de setembro. A análise final e anúncio dos selecionados estão marcados para o dia 30 de outubro. Já o intercâmbio está programado para janeiro de 2025.

O Jovens Embaixadores é uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, coordenado no Brasil pela embaixada e consulados desse país. No Acre, em colaboração com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), o processo seletivo criterioso, que inclui testes, entrevistas e avaliações, assegura que os mais dedicados e motivados estudantes sejam escolhidos para representar o estado e o Brasil.

Na última edição, Diego Heitor Monteiro, estudante do Colégio de Aplicação, foi quem representou o estado. O jovem autodidata se destacou com a participação em um projeto de apoio a adolescentes marginalizados. Influenciado pela experiência obtida com o programa, Diego planeja fazer faculdade nos Estados Unidos e atualmente se dedica ao aprimoramento no domínio da língua inglesa.

“Foi uma experiência mágica. Foi incrível experienciar a vida de um adolescente nos Estados Unidos, ir para escola, saber sobre a cultura, trocar experiências. Pude compartilhar muito sobre o Brasil e sobre o Acre também”, relatou.