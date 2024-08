Iapen recebe equipamentos e realiza investimentos na melhoria da saúde dos servidores

Dando continuidade às ações em prol da saúde dos servidores, foi entregue, pelo governo federal, ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), com a presença do governador do Estado, Gladson Cameli, um veículo à Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira, 1º, fortalecendo a estrutura administrativa da instituição. A atenção dada ao sistema penitenciário, por parte tanto do governo federal, quanto estadual, mostra o comprometimento com a Segurança Pública do Estado do Acre.

O presidente Iapen, Marcos Frank Costa, ressaltou o bom trabalho que vem sendo feito na cidade, tanto pela Segurança Pública quanto pelos profissionais que fazem parte do Sistema Penitenciário, e disse que o investimento é essencial para manter o bom andamento dos trabalhos já desenvolvidos no local.

O veículo, adquirido por meio de recursos do Fundo Nacional da Segurança Pública (FNSP), foi destinado ao setor do Núcleo de Apoio ao Servidor Penitenciário (Nasp) do Iapen, responsável pelo cuidado psicológico dos profissionais, e visa prestar auxílio em todos os processos necessários voltados para essa medida de apoio.

A chefe do Nasp, Adriana Maia, disse que o investimento, é importante para a promoção da saúde dos servidores. “Estamos estruturando uma divisão para prestar assistência à saúde dos servidores, tanto da capital, como do interior. Essa estruturação está sendo feita com o recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública, para atender exclusivamente à saúde do servidor”, relatou.

Entre os investimentos recentes voltados a saúde desse público, está a entrega de quatro salas de descompressão em unidades penitenciárias do estado, em ambientes estruturados com plantas, televisão, mesa, sofá e cadeira de massagem, entre outros itens destinados a proporcionar relaxamento das tensões laborais e bem-estar aos profissionais.

A primeira sala foi instalada no presídio feminino de Rio Branco, a segunda em Senador Guiomard, a terceira para as unidades de recolhimento provisório e fechado e a quarta para o Presídio Antônio Amaro Alves.

A chefe do Nasp anunciou outros benefícios para os servidores. “Com esse recurso, não está aprovado somente o carro e as salas de descompressão; temos consultas que estão em fase de licitação, como um estúdio de pilates, uma sala de avaliação física, fisioterapia, tudo já em fase licitatória”, explicou Adriana.