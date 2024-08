Procissão de Nossa Senhora da Glória reúniu cerca de 50 mil pessoas em Cruzeiro do Sul

Em sua 106º edição, a procissão de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, segue emocionante e este ano atraiu cerca de 50 mil pessoas nas ruas da cidade nessa quinta-feira, 15. O tempo quente e seco, as ladeiras, nada impediu a demonstração de fé da multidão na padroeira do município.

São muitas histórias de graças pedidas e alcançadas, promessas feitas e pagas. Dona Amélia Souza, de 77 anos, participou pela primeira vez sem o esposo, que faleceu no início deste ano. “Eu disse a ele no leito de morte que eu viria por mim e por ele este ano e até eu morrer também. Nossa Senhora da Glória toma conta dele“, contou emocionada.

O bispo Flávio Giovannelli diz que o Novenário foi extraordinária do ponto de vista religioso e social. “A festa não foi prejudicada pela proximidade com o Festival da Farinha e com a Expo Juruá, que claramente são três festas muito grandes, e do ponto de vista religioso foi fora de série. Nas missas, nós tínhamos mais de 1.500 fiéis por noite aqui na casa da Novena, que tinha a igreja lotada e também no pátio com muita gente. O pátio nos colocamos 750 cadeiras e depois 900, então deveria ter sido cada noite 1.700, 1.800 pessoas. Isso demonstra que o povo ainda tem muita fé, o objetivo realmente do novenário dessa festa é esse. Por isso que eu lembro, que é tempo de mais abraços, menos dedos apontados, mais amor e menos julgamento, de maneira que todos possam viver bem e se ajudar a superar os desafios”, pontuou o bispo diocesano.

Como em todos os anos, os políticos marcaram presença na caminhada com a santa. O governador Gladson Cameli e o prefeito Zequinha Lima, deputado federal Zezinho Barbary e deputado estadual Nicolau Júnior, estiveram no cortejo de Nossa Senhora.

“Este é um momento de fé, de esperança, de renovar nossas esperanças. A gente poder cada vez mais pedir muita paz no mundo na Procissão, que é a segunda festa católica da Região Norte. Nós temos que plantar para construir pontes, não derrubar. Eu estudei aqui no São José, uma escola católica, então assim, o que importa é sermos cristãos e valorizar cada momento e de novas oportunidades para que a gente possa renovar nossa esperança e construirmos cada vez mais um mundo melhor”, citou o governador Gladson Cameli.

O prefeito Zequinha Lima participou da procissão com a família. “Este é um momento muito especial para Cruzeiro do Sul, para as famílias e para a renovação de nossa fé. É a padroeira passando pelas casas das pessoas e as famílias de mãos dadas nessa caminhada de renovação“, destacou o prefeito Zequinha Lima, ao lado da primeira-dama, Lurdinha Lima.

Depois da procissão e da missa campal, o Novenário de Nossa Senhora da Glória foi encerrado com show do padre Joãozinho.