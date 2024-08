No interior do Acre, Rio Tejo seca e pode ser atravessado com um passo

O rio Tejo, um dos afluentes do Juruá, localizado na região de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, secou e pode ser ultrapassado com um passo. No dia 5 de agosto, o ac24horas publicou em primeira mão que o manancial media 10 centímetros, mas com o agravamento da seca, o leito secou ainda mais e virou riacho.

O Rio Tejo está localizado acima de Marechal Thaumaturgo, e sustenta comunidades indígenas da etnia Kuntanawa, e diversas outras de ribeirinhos. “Essa foto aí é bem aqui pertinho, chegando na comunidade Boa Vista. Outro dia fomos pra lá e fomos mais de pé do que de canoa, agora a canoa não passa mais”, disse o ribeirinho que fez a foto que ilustra a matéria.

O problema vai além da dificuldade de mobilidade e pode causar a fome na Terra Indígena. Devido ao baixo nível da água do Tejo, há escassez de peixes, de animais para caça por causa das queimadas e as plantações estão secando.

Haru Kuntanawa, líder da etnia, descreve um cenário de caos e dá sugestões para reverter a situação.

“As plantações estão morrendo já, mesmo a gente regando. Os peixes já praticamente não há mais. A gente vai pescar e não pega nada porque o rio está todo verde de lodo, a água praticamente tá inútil, sem condição de utilizar. Tudo isso é em decorrência das queimadas e desmatamento. Não dá mais pra gente pensar na economia da Amazônia com as mesmas práticas do passado, a gente precisa pensar na economia com novas práticas. Temos que ter plantio das próprias árvores amazônicas, recuperar todas as nascentes, os igarapés, plantar palmeiras que são economicamente viáveis. Por exemplo, o açaí, o buriti, principalmente o buriti que é a planta das águas, de trazer as águas, plantar muito buriti para poder trazer de volta. Nós temos que suprir a necessidade de alimentos do povo, usar todos os conhecimentos dos povos indígenas, conhecimentos também da agricultura e a gente tem que trabalhar isso em todas as técnicas para poder salvar a Amazônia. Nós precisamos ter novas estratégias, valorizar os recursos da floresta, os povos da floresta, gerar renda para as famílias. Então é isso, está acontecendo uma grande destruição das florestas, ocasionado pela falta de consciência das pessoas, falta do serviço dos poderes públicos e da aplicabilidade das leis que existem de proteção da floresta”, pontuou Haru.