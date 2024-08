Primeira noite do rodeio anima público em Cruzeiro do Sul

As arquibancadas com capacidade para 5 mil pessoas da arena de rodeio da Expoacre Juruá 2024, ficaram cheias na abertura da competição entre os 25 peões da noite desta quinta-feira,1°. A queima de fogos, a bênção dos peões, as palavras das autoridades marcaram a cerimônia de início do evento e animaram o público.

“Desejamos que a competição ocorra com segurança para todos e boa sorte a todos os peões. É uma festa cultural e a premiação é muito boa”, pontuou a vice governadora Mailza Assis.

A competição conta com 52 peões. Nesta sexta-feira, 2, mais 27 peões entram na arena e no sábado,3, haverá a semifinal com 15 montarias e a final com 5 montarias. “Hoje não tem classificação, só nota. Amanhã tem mais 27 peões e aí a gente vai saber quem são os 15 finalistas para o sábado”, cita Marcos Pereira, organizador do rodeio.

A premiação dos três peões vencedores do rodeio na Expoacre Juruá 2024 será de R$ 36.500. O campeão ganhará uma Moto Honda, no valor de R$ 22 mil de patrocínio do Grupo Star Motos. O 2° leva R$ 8.500 mil e o 3° receberá R$ 6 mil, totalizando R$ 36.500.

O campeão do rodeio da Expoacre Juruá de 2023, Bruno Lemos, que entregou uma fivela de homenagem à vice-governadora, não pode buscar a segunda vitória este ano, porque está machucado. “É uma honra essa entrega e este ano vou só torcer”, enfatizou ele, que é de Mâncio Lima e ganhou um carro no ano passado e mais R$ 8 mil.

Já o vice-campeão de 2023, Júnior Moura, representando Tarauacá, que foi premiado com uma moto zero quilômetro e mais 5.500 reais em dinheiro, volta à arena de rodeio nesta sexta-feira, 2. “O objetivo é sempre ganhar”, concluiu.

Os peões têm que permanecer montados nos touros por 8 segundos.

