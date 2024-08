PL proíbe coligação com a esquerda e pode afetar alianças no Acre

A direção nacional do Partido Liberal (PL), liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, deliberou pela proibição da sigla partidária de se coligar com qualquer partido de esquerda nas eleições municipais deste ano em todos os municípios do país.

Uma nota do PL Mulher, comandado pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pede, inclusive, que filiados e simpatizantes do partido denunciem casos de alianças com partidos de esquerda.

Ocorre que no Acre, pelo menos em dois municípios, o PL tem aliança com partidos de esquerda. No Bujari, onde o atual prefeito Padeiro (PDT) é candidato à reeleição, o PL está junto com o PCdoB na aliança. Em Cruzeiro do Sul, onde também o atual prefeito Zequinha (PP), a aliança conta com o PT, além do PCdoB.

Apesar de pertencer ao União Brasil, o partido no Acre é liderado politicamente pelo senador Márcio Bittar, tanto que o presidente estadual da sigla é Edson Bittar, irmão de criação do parlamentar federal. Edson foi procurado pela reportagem do ac24horas para um posicionamento do partido sobre as alianças que contrariam a orientação da executiva nacional, mas não se posicionou.

Veja abaixo a nota do PL Mulher: