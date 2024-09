Primeira noite da Expoacre tem abertura de Rodeio e atrações em Palcos Alternativos

A primeira noite da Expoacre 2024, que começa neste sábado, 31, conta com a aguardada abertura do rodeio, acompanhada da tradicional solenidade.

Após a cerimônia, a festa continuará com a apresentação dos estandes e shows em palcos alternativos montados no Parque de Exposições Wildy Viana, na capital Rio Branco. A Expoacre foi oficialmente aberta pela manhã, com a Cavalgada na Via Chico Mendes.

Programação – Sábado, 31 de Agosto de 2024:

-07:00 – Cerimônia de abertura oficial da Expoacre 2024 em frente ao Gabinete do Governador, no Parque de Exposições Wildy Viana.

-09:00 – Tradicional Cavalgada Expoacre 2024.

-8:00 – Abertura ao público dos estandes de exposição, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2024.

-20:00 – Solenidade de abertura das provas de rodeio na Arena de Rodeio.

-Palcos Alternativos – Shows em espaços alternativos ao longo da noite.

-00:00 – Fechamento dos estandes de exposição.

-03:00 – Encerramento de todas as atividades da Expoacre 2024.