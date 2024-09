Brasileirão: Cuiabá bate o Criciúma e volta a vencer após oito jogos

Após oito partidas sem saber o que era ganhar, o Cuiabá voltou a vencer neste sábado. Em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Dourado bateu o Criciúma por 2 a 1, na Arena Pantanal, e acabou com a incômoda sequência negativa.

De virada, os gols da vitória do Cuiabá foram marcados por Clayson e Lucas Fernandes, após Arthur Caíke abrir o placar na primeira etapa. O jogo também marcou a estreia do treinador Bernardo Franco, que substituiu Petit no comando da equipe.

O Dourado não vencia há oito partidas, sendo seis pelo Brasileirão e outras duas pela Copa Sul-Americana.

Mesmo com o resultado positivo, o Cuiabá segue na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. O Dourado tem três a menos que o Fluminense, que é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, com um jogo a mais.

Por outro lado, o Criciúma perdeu a chance de pular para a metade de cima da tabela. Com a derrota, o Tigre segue na 12ª colocação, com 28 pontos ganhos, e pode perder até três posições dependendo dos jogos da rodada.



O Cuiabá volta a entrar em campo na quinta-feira (5), contra o Juventude, em jogo atrasado. Já o Criciúma vai descansar até o próximo dia 15, quando enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque.