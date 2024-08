PRF apreende pistola ilegal e munições em Senador Guiomard

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu durante um deslocamento no Centro do município de Senador Guimard, nessa quinta (31) uma pistola ilegal, 16 munições e uma pessoa.

Durante a abordagem, os agentes perceberam que o condutor do veículo estava visivelmente nervoso. Ao ser questionado sobre a presença de algum item ilícito no carro, ele admitiu que havia uma arma de fogo dentro de uma mochila no banco traseiro. A equipe então encontrou uma Pistola Taurus, Cal. 9mm, carregada com 16 munições intactas. O condutor alegou ter adquirido a arma devido a ameaças que vinha recebendo, e admitiu não possuir autorização legal de porte de arma, apenas o certificado de registro de armamento.

Diante da situação, o condutor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard/AC, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Com informação da PRF/AC