Candidato a vereador por Rio Branco fica mais rico e declara mais de R$ 31 mi em bens

Dos mais de 100 candidatos que registraram seus dados no sistema do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o advogado e pecuarista Zé Lopes, candidato a vereador pelo Republicanos em Rio Branco, pode ser considerado até o momento o mais rico dos que declararam bens a justiça eleitoral.

Marido da influenciadora digital Sofia Brunetta, Zé declarou ter R$ 31,5 milhões em bens, sendo os maiores divididos em fazendas, venda de gados e apartamentos de luxo. O valor declarado é R$ 1 milhão superior do que foi declarado em 2022, quando o advogado disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo PL, mas não se elegeu quando obteve 2.809 votos. Naquela época ele declarou ter R$ 30,4 milhões.

O candidato do Republicanos é filho do pecuarista Zé Lopes, um dos maiores latifundiários da Amazônia. Na primeira campanha, o pai doou mais de R$ 300 mil para a eleição do filho.