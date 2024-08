Governador Gladson Cameli pretende construir Restaurante Popular em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli disse, em Cruzeiro do Sul, que pretende construir um Restaurante Popular no município, oferecendo refeições com preços baixos, a exemplo do que existe em Rio Branco, onde a refeição custa R$ 2.

“Minha intenção é fazer um Restaurante Popular aqui em Cruzeiro do Sul para beneficiar a população de baixa renda com as refeições. Vamos em busca de recursos para beneficiar o maior número possível de municípios com a criação de Restaurante Populares”, contou na noite dessa quarta-feira,31, na Expoacre Juruá 2024.

No último dia 10 de julho em Rio Branco, Cameli almoçou no Restaurante Popular, na Baixada da Sobral. Nas redes sociais, ele destacou que esteve no local para conhecer o espaço e provar a comida preparada pelos profissionais. “Adorei a comida”, relatou após comer arroz, farofa, feijão, carne, macarrão e frutas. O valor cobrado por refeição é R$ 2 e no local são servidos cerca de 500 pratos por dia.