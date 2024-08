Previsão é de sexta com chuvas e temperaturas entre 16ºC e 35ºC

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta sexta-feira, 9, no Acre é de pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas no Vale do Juruá e possibilidade de chuva no Vale do Acre durante a manhã e à tarde.

À noite, chuvas isoladas podem ocorrer nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Tarauacá e Jordão.

A temperatura mínima fica em torno de 16°C, em Plácido Castro, e a máxima prevista é de 35ºC, em Feijó. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 90%.