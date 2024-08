Previsão de friagem faz MPAC lançar campanha do agasalho

Com o anúncio da chegada de uma provável friagem no final de semana, que deve derrubar as temperaturas no Acre, o Ministério Público do Estado (MPAC) iniciou nesta quarta-feira, 21, a “Campanha do Agasalho”, uma iniciativa que visa arrecadar roupas, cobertores e agasalhos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Quem desejar contribuir pode levar suas doações até o prédio sede do MPAC, localizado na Rua Marechal Deodoro, número 472, no Centro de Rio Branco, das 8h às 18h. As doações podem ser entregues na recepção ou na guarita do prédio, até o dia 30 de agosto.

As doações recebidas serão entregues ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), que ficará responsável pela distribuição dos itens arrecadados.

A campanha, organizada pelo Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) do MPAC, faz parte do projeto “Dignidade: Atuação do MPAC na defesa dos direitos da População em Situação de Rua” e busca proporcionar mais conforto e proteção para o público vulnerável, especialmente diante das frentes frias que têm atingido o estado.

Além do Centro POP, outras instituições que trabalham com a atenção ao público vulnerável em Rio Branco também poderão ser beneficiadas pela campanha.