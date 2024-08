Prefeitura de Rodrigues Alves sorteia 15 novilhas em festa dedicada ao Dia dos Pais

A prefeitura de Rodrigues Alves comemorou nesse domingo, 18, na Praça do Portal, o Dia dos Pais com sorteio de 15 novilhas, motor, roçadeiras e outros prêmios. O evento teve apoio da Associação Comercial. Mais de 3 mil pais participaram da festa, que contou a presença do prefeito Jailson Amorim.

Josué Costa, gostou da festa. “Só aqui que vemos a realização da festa de dia dos pais e com tantos prêmios. Não fui sorteado, mas fico feliz por todos que foram, e parabéns à toda organização e gestão do prefeito Jailson Amorim,” disse.

No encerramento do evento, o prefeito Jailson Amorim agradeceu pela participação dos pais.“A festa dos pais foi um sucesso e a gestão sempre valorizou a família. Agradeço a nossa Associação Comercial, que se empenhou junto com os empresários e os nossos secretários, que fizeram a doação desses prêmios para abrilhantar essa data tão especial, que é o Dia dos Pais”, conclui o gestor.