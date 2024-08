Acreano morre após bater moto em lixeira e poste em Porto Velho

Na noite de domingo (18), Francisco Nunes da Silva, de 26 anos, perdeu a vida em um trágico acidente na Estrada do Belmont, localizada no bairro Nacional, zona norte de Porto Velho, Rondônia. Francisco, que estava conduzindo uma motocicleta Honda Bros, colidiu violentamente contra uma lixeira de concreto e, em seguida, contra um poste.

O acidente ocorreu por volta das 23h30, quando Francisco perdeu o controle do veículo ao passar por uma curva com ladeira em alta velocidade. A força do impacto foi tamanha que ele não resistiu aos ferimentos, falecendo no local antes que qualquer socorro pudesse ser prestado.

A Polícia Militar foi acionada e rapidamente isolou a área para permitir os trabalhos da Perícia Criminal. O corpo de Francisco foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

De acordo com informações apuradas pela polícia, Francisco não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e havia pego a motocicleta emprestada, o que pode ter contribuído para o acidente. Natural do Estado do Acre, Francisco estava morando em Porto Velho há cerca de 30 dias e trabalhava como açougueiro.