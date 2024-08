PM apreende entorpecentes e dinheiro em Senador Guiomard

Militares do 4° Batalhão de Polícia Militar apreenderam entorpecentes, dinheiro, celulares e jóias, no domingo, 25, em Senador Guiomard.

Os policiais faziam patrulhamento no bairro Chico Paulo quando avistaram três indivíduos na frente de uma residência, a equipe policial percebeu que rapidamente os envolvidos tentaram se livrar de objetos, ao se aproximarem e procederem a abordagem os militares encontraram, durante a busca pessoal, entorpecentes, aparentemente skunk, e dinheiro com os envolvidos, na residência a guarnição encontrou mais entorpecentes, jóias e celulares sem procedência comprovada.

Os militares encaminharam os envolvidos à delegacia do município juntamente com material apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Fonte: Ascom/PMAC