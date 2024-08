Motorista perde o controle da direção de caminhão-pipa e derruba poste de iluminação após falha na direção

Um caminhão-pipa desgovernado invadiu o canteiro central da Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Santa Quitéria, em Rio Branco, derrubando um poste de iluminação. O acidente ocorreu após uma falha na barra de direção do veículo, que presta serviços para a Prefeitura de Rio Branco.

Testemunhas informaram que o caminhão seguia em direção ao km 14 da Estrada de Porto Acre, onde seria utilizado para molhar um ramal em fase de asfaltamento. Durante o percurso, ao subir uma ladeira na avenida, o motorista perdeu o controle do veículo devido à quebra da barra de direção. Sem conseguir evitar o acidente, o motorista do caminhão atravessou o canteiro e colidiu com o poste.

Apesar da força do impacto, que deixou o caminhão atravessado entre as pistas e o poste caído no chão, o motorista e o ajudante não se feriram, e ninguém mais foi atingido.

O caminhão foi removido por um guincho e levado para uma oficina mecânica para os reparos necessários.