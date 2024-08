Polícia Federal cumpre mandado para apreender passaportes de Marcos Do Val

A Polícia Federal (PF) esteve em um endereço do senador Marcos Do Val, em Vitória (ES), para apreender passaportes do parlamentar, inclusive o diplomático.

Os agentes cumpriam determinação do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os documentos, no entanto, não foram localizados.

De acordo com a defesa de Do Val, os passaportes do senador estão em Brasília e serão entregues espontaneamente.

A busca fez parte da mesma operação que cumpriu mandados contra endereços do blogueiro Oswaldo Eustáquio, em Brasília (DF).

Conforme adiantou a CNN, há um inquérito contra Marcos Do Val por suposta ameaça, obstrução de justiça, além de crimes contra a honra e corrupção de menores.

De acordo com os agentes, o senador expôs na internet o vídeo de um adolescente que seria um dos filhos de Oswaldo Eustáquio.

O vídeo expõe fotos de delegados e o adolescente comenta uma operação supostamente violenta da PF contra Eustáquio.

Na mesma decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das redes sociais e das contas do parlamentar.

Outro Lado

A defesa do senador Marcos Do Val afirma a retenção do passaporte diplomático do senador “carece de fundamentação legal e idônea”.

Os advogados alegam que “a decisão se soma à sequência de outras que, além de terem violado garantias fundamentais do senador Marcos do Val enquanto cidadão investigado, que não possui qualquer circunstância, ou antecedente que o desabone; também violam direitos inerentes ao exercício do mandato de Senador da República, impedindo Marcos do Val de exercer plenamente o mandato”.