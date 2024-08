Mbappé estreia com gol, Real Madrid vence Atalanta e leva o título da Supercopa da Uefa

Com o quarteto ofensivo funcionando logo no primeiro teste da temporada, o Real Madrid venceu a Atalanta por 2 a 0, nesta quarta-feira (14), e conquistou o título da Supercopa da Uefa.

Vini Jr., Mbappé, Bellingham e Rodrygo foram decisivos no confronto, principalmente no segundo tempo, e mostraram que prometem dar trabalho aos adversários na temporada 2024/25.

Os gols da partida disputada em Varsóvia, na Polônia, foram marcados no segundo tempo. Valverde, após boa jogada do brasileiro Vini Jr., abriu o placar para os Merengues aos 14 minutos. O segundo saiu dos pés do estreante Kylian Mbappé, após participação decisiva dos quatro astros do Real.

Maior campeão

Este é o sexto caneco de Supercopa conquistado pelo Real Madrid. O time comandado por Carlo Ancelotti é o maior campeão do torneio, tendo vencido também em 2002, 2014, 2016, 2017 e 2022.

O jogo

O Real Madrid encontrou muitas dificuldades, principalmente na criação de jogadas, na primeira etapa. A grande chance saiu dos pés do brasileiro Rodrygo, que enfiou uma bomba no travessão, aos 45 minutos.

A Atalanta iniciou o duelo respeitando a equipe espanhola, mas também assustou com uma bola na trave. O brasileiro Ederson chegou a dar perigo aos 26 minutos com um chute forte à esquerda do gol do Real.

A segunda etapa começou com as duas equipes mais ligadas e tendo mais volume ofensivo. Aos 14, brilhou a estrela de Vini Jr. Após jogada de estilo pela esquerda, o brasileiro deu passe açucarado para o uruguaio Valverde apenas empurrar para as redes e abrir o placar para o Real.

O gol deu ânimo para os espanhóis, que criaram duas grandes chances em sequência. Vini Jr tentou um gol de cobertura, cara a cara com o goleiro Musso, aos 15. Logo depois, Bellingham chutou com perigo após sobra na área.

A vantagem no placar deu tranquilidade para os astros do Real mostrarem todo potencial. Aos 22 foi a vez de Mbappé anotar seu primeiro gol pelo clube, o segundo do jogo, após batida de primeira.

Endrick fora

Após os dois gols anotados, coube ao Real Madrid administrar o resultado e Carlo Ancelotti rodar o time com a entrada de nova peças. Apesar de cinco substituições feitas, o jovem Endrick não foi utilizado pelo técnico e terminou o duelo no banco.