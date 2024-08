Polícia encontra mais de 40 celulares em freezer entregue no presídio da capital

Na última quinta-feira, 15, a Polícia Penal impediu a entrada de ilícitos, escondidos na estrutura de um freezer, que estava sendo levado para uso dos detentos, ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, no caminhão de uma empresa de móveis e eletrodomésticos.

A Polícia Penal obteve informações prévias sobre o fato e iniciou o monitoramento da entrega, que ao chegar no Complexo foi retida na guarda para ser realizado procedimento de revista minuciosa.

Como as partes da estrutura do freezer são de difícil acesso, foi solicitado apoio dos cães da polícia Penal como do BOPE, e após o cão Colt identificar indícios de ilícitos foi solicitado apoio da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) que faz uso de scaner manual (raio x), onde, nessa sexta-feira, 16, confirmou que havia algo no interior das laterais do freezer.

Após feita a desmontagem da estrutura do freezer foram encontrados vários materiais ilícitos: Mais de 40 celulares, Chips, carregadores, cartões de memória, entre outros objetos.

O caso será encaminhado para a Polícia Civil para devida investigação.

Fonte: Assessoria do IAPEN.

Veja o vídeo: