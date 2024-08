Marcus Alexandre visita moradores do Quixadá e reforça apoio à construção da ponte

O candidato à prefeitura da capital, Marcus Alexandre (MDB), realizou neste sábado, 17, uma visita aos moradores das comunidades do Limoeiro e Bagaço, na estrada do Quixadá, em Rio Branco. Durante a visita, ele se comprometeu a atender algumas das principais demandas da comunidade, como a recuperação dos ramais, melhorias na saúde e apoio aos agricultores da região.

Alexandre lembrou que a comunidade tem sido esquecida e precisa da presença e do trabalho do poder público. Ele se comprometeu a minimizar as dificuldades enfrentadas pelos moradores, como a recuperação dos ramais. “Viemos ao Limoeiro visitar os amigos do Quixadá e do Boa Água, para levar esperança. Vamos arrumar os ramais, uma coisa que deixaram de fazer. Aqueles ramais asfaltados não foram feitos por nós. Também vamos ajudar na reabertura do posto de saúde e na reativação da escola que foi fechada pela atual administração. Vamos implementar um amplo programa de apoio aos agricultores, incluindo os das regiões do Quixadá, Limoeiro e Boa Água”, afirmou.

