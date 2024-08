Polícia Civil avalia instalação de núcleo do Projeto BEM-ME-QUER na Delegacia Geral do Bujari

A Polícia Civil do Acre (PCAC), representada pela delegada e coordenadora do Projeto BEM-ME-QUER, Dra. Juliana de Angelis, realizou na última quinta-feira, 8, uma visita institucional à Delegacia Geral do Bujari. O encontro teve como principal objetivo avaliar a possibilidade de instalação de um núcleo do Projeto BEM-ME-QUER nessa unidade policial.

O Projeto BEM-ME-QUER é uma iniciativa que visa proporcionar um atendimento humanizado às mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, oferecendo suporte especializado e sensível às suas necessidades. A visita ao Bujari faz parte de um cronograma mais amplo da Gestão da Polícia Civil, que busca expandir a atuação do projeto, garantindo que mais localidades no estado possam se beneficiar dos serviços oferecidos.

Atualmente, o Projeto BEM-ME-QUER já está instalado em seis cidades do Acre: Sena Madureira, Manoel Urbano, Santa Rosa, Tarauacá, Feijó e Senador Guiomard. Com a avaliação de um novo núcleo no Bujari, a Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso em expandir o atendimento especializado às vítimas de violência para outras regiões.

Durante a visita, a delegada Dra. Juliana de Angelis avaliou as condições físicas e operacionais da Delegacia Geral de Bujari, analisando a viabilidade de adequação do espaço para a instalação do novo núcleo. A iniciativa tem como meta garantir um ambiente apropriado e estruturado para o atendimento e acolhimento das vítimas, além de promover a padronização dos serviços prestados, reforçando o combate às infrações penais contra mulheres, crianças e adolescentes.

“A expansão do Projeto BEM-ME-QUER para o Bujari é um passo importante na nossa missão de assegurar que o atendimento às vítimas de violência seja feito de forma humanizada e eficaz. Estamos comprometidos em levar esse suporte a todas as regiões do Acre, oferecendo às vítimas um espaço acolhedor e preparado para atendê-las da melhor maneira possível”, afirmou a delegada Dra. Juliana de Angelis.

O delegado da Delegacia Geral do Bujari, Bruno Coelho, também destacou a importância da instalação do núcleo na unidade. “A presença do Projeto BEM-ME-QUER aqui no Bujari será fundamental para fortalecer o combate à violência contra mulheres, crianças e adolescentes em nossa região. A instalação da sala representa um passo significativo na luta contra a violência de gênero e na promoção da dignidade e dos direitos das mulheres”, enfatizou.

A ampliação do Projeto BEM-ME-QUER reflete o compromisso da Polícia Civil do Acre com a proteção e o suporte das vítimas, assegurando que o acolhimento seja oferecido de maneira eficaz e humanizada em todas as localidades do estado.

Fonte: Ascom/PCAC